Kosta zadužio Atletikovu 18-icu

Dijego Kosta je predstavljen kao novi igrač Atletiko Madrida.

Odlični napadač poslije tri sezone vratio se u redove kolčonerosa i moći će da trenira sa ekipom od sjutra pošto će Madriđanima isteći kazna od FIFA zato što su mimo pravila angažovali maloljetne fudbalere.

Kosta je stigao iz Čelsija, a vjeruje se da je transfer vrijedan 66 miliona eura. On će nositi dres sa brojem 18.

Kosta je sa Atletikom bio šampion La Lige (2014), osvojio je Kup kralja (2013), Superkup Evrope (2010, 2012).

Španski reprezentativac trebalo bi da bude u kombinaciji za duel sa Ljeidom u Kupu kralja. Pored njega Atletiko je kao novog igrača predstavio i odličnog Vitola, njih dvojica bi trebalo da probude, često uspavani napad u prvom dijelu sezone.

CONFIRMED: Diego Costa returns to Atletico Madrid. He will wear the number 1️⃣8️⃣ shirt! pic.twitter.com/wYJQsizeO9

— PurelyFootball UK (@PurelyFootball) December 31, 2017