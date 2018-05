Kraj Bistrice nestrpljivo čekaju šampionski pehar

Šampionski tim Nikole Rakojevića sedmi put je ove sezone odigrao neriješeno, osvojio svega bod, pa sad podgorićkom sastavu “bježi” 19 bodova, tri kola prije kraja prvenstvene trke.

I dalje su ekipa sa ubjedljivo najmanje poraza i najviše trijumfa već je kasno da pokvare utisak, pa sve i da do kraja ne uknjiže više ni jednu pobjedu.

Dakle, realno bi bilo da pošto se stavi tačka na ovaj šampionat imaju 80 bodova, a to će biti brojka koju će narednih sezona malo ko moći da dostigne.

Na golu Nikšićana, Vlada Giljena mijenjao je Suad Ličina i odradio odličan posao. Zadovoljan je bio nakon meča i smatra da je ishod bez pobjednika možda i najrealniji.

“Dugo je bilo ovo prvenstvo i za nas više nego uspješno. Malo smo i iscrpljeni, sve manje motivisani i koliko god se trudili da ne razmišljamo o tome, nama su već u glavama evropski mečevi. Sa druge strane, Grbalj je potvrdio da ima dobru ekipu, da imaju evropske ambicije i protiv njih će se do kraja sigurno svi namučiti. Ove sedmice svi imamo zgusnut raspored, ali janso je da se Sutjeska ne smije opuštati u finišu. To što nas čeka trebalo bi da odradimo na najbolji mogući način, a to znači da na pobjedu idemo i protiv Rudara u gostima. Onda stiže pehar u Nikšić i posljednja ovosezonska utakmica pred našim navijačima, koja će, nadam se, privući značajno veći broj gledalaca. Susretom vječitih rivala, kao naručeno, spušta se zavjesa na prvenstvenu trku, koja će se dugo pominjati po zbog našeg učinka. Osjećaj je lijep, ali ovo je za nas i velika obaveza, jer bi trebalo da pokažemo i na međunarodnoj sceni koliko zaista vrijedimo”, kazao je nakon meča sa Grbljem golman Sutjeske, Suad Ličina.