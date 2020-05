Kraj sezone u Škotskoj: Seltiku deveta uzastopna titula

Čelnici Fudbalskog saveza Škotske odlučili su da prekinu sezonu i titulu dodijele ekipi Seltika.

U trenutku prekida šampionata, ekipa iz Glazgova imala je na vrhu tabele 13 bodova više od gradskog rivala Rendžersa.

Celtic crowned Scottish Premiership champions for ninth successive season after SPFL opts to end 2019/20 campaign; Hearts are relegated to Championship

— Sky Sports (@SkySports) May 18, 2020