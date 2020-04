Krenuo sam da mu uzmem loptu, a Mesi je prošao kroz mene

Lionel Mesi je i na treninzima nemilosrdan dribler.

Nije mnogo imao obzira ni kada je tek počinjao, pa je to dobro zapamtio i Žulijan Beleti.

Brazilac koji je dao gol koji je prelomio finale Lige šampiona 2006. protiv Arsenala, pamti prvi trening u Barsi sa Mesijem.

“Kad je Mesi stigao u prvu ekipu, Frenk Rajkard ga je stavio odmah u vatru u utakmici 11 na 11 na malom terenu. On je bio u ekipi zamjena, a ja u prvoj postavi”, rekao je Beleti za ESPN i dodao:

“Injesta me pitao znam li ko je on, a kad sam odgovorio da ne znam, rekao mi je da se pazim. Kad je prvi put došao do lopte, pomislio sam da nije strašan. Krenuo sam mu uzeti loptu, ali on je već prošao i zabio gol. Prošao je kroz mene”, dodao je Beleti.