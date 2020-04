Kritika na Kejnov račun: Ako klub ne osvaja trofeje, onda si i ti jedan od krivaca

Nekadašnji engleski fudbaler Džon Barns kritikovao je Harija Kejna, zbog njegove izjave da će otići iz Totenhema ukoliko klub ne počne da osvaja trofeje.

Već nedjeljama unazad nagađa se da bi golgeter “pjevaca” mogao da promijeni sredinu u transferu vrijednom 200 miliona funti.

“Tužno je kada igrač kaže da bi napustio klub ukoliko ne bude trofeja. Sjećam se da je Vejn Runi jednom to rekao, pa je dobio novi ugovor u Mančester Junajtedu”, prisjetio se Barns i nastavio:

“Navijači danas to prihvataju, što mi se ne dopada. Oni moraju da razumiju da je njihov klub najvažniji. Ako neko ne želi da se posveti klubu, osim u slučaju da on osvaja trofeje, onda i ne treba da bude tu. Ono što Kejn treba da kaže je da će ostati u Totenhemu i pomoći mu da dođe do trofeja. Ako tvoj klub ne osvaja pehare, sigurno si i ti jedan od razloga zašto je to tako. Ako misliš da si bolji od saigrača i kriviš njh, to je problem”.

Kejn je u tekućoj sezoni odigrao 25 mečeva i dao 16 golova.