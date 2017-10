Krizni sastanak na “San Siru” je završen…

Poraz u derbiju od Rome, makar zasad neće koštati posla trenera Milana Vinćenca Montelu.

Italijanski Skaj prenosi da je šef stručnog štaba “rosonera” danas održao jednočasovni sastanak sa čelnicima Masimom Mirabelijem i Markom Fasoneom na kojem je dobio podršku da nastavi sa poslom.

