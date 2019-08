Krkić u Montrealu

Bojan Krkić novi je fudbaler Montreal Impakta.

Nekadašnji igrač Barselone, Rome, Milana i Ajaksa u MLS ligu stiže kao slobodan igrač.

Looking forward to seeing you all tonight at the Stade Saputo!! 😉#IMFC #AllezMTL https://t.co/1AAE4chCq0

— Bojan Krkic (@BoKrkic) August 7, 2019