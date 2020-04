Krstović kod kuće održava formu: Imam veliko dvorište, to mi olakšava situaciju

Nikola Krstović doputovao je u Crnu Goru kada je počela pandemija koronavirusa i trenutno u kućnom dvorištu pokušava da održi formu.

“Vrijeme provodim uglavnom kod kuće. Već tri nedjelje traje izolacija i ja se toga potpuno pridržavam. Imam veliko dvorište, tako da mi je to veliki plus, mogu da odradim neke vježbe koje ne mogu u kući, prošetam malo. Na početku sam morao da budem 14 dana u izolaciji, jer sam se vratio iz Beograda, to sam maksimalno ispoštovao”, rekao je Krstović za sajt Crvene zvezde.

Mladi reprezentativac Crne Gore objasnio je i kako trenira u neobičnim uslovima.

“Dobio sam plan treninga koji podrazumijeva neke uobičajane vježbe i naravno trčanje. Imam par terena u blizini koje koristim kako bih trčao i maksimalno bio spreman. Takođe, trudim se da budem što više u treningu, izmišljam i neke dodatne vježbe kako bi bio što spremniji. Mnogo mi pomaže i što imam veliko dvorište, a najviše volim da napolju treniram i onda mi to lako pada”.

Sa sestrom i majkom provodi vrijeme.

“Na početku su i one bile u obaveznoj izolaciji. Sestra mi je mnogo nedostajala tako da mi je drago što i s njom provodim vreme. Pomno prati svaki moj trening, ponekad „okačim“ video na Instagram kako vejžbamo zajedno, tako da se trudim da mi bude zanimljivo. Naravno, majka nam sprema zdravu hranu i to mi najviše pomaže i baš volim da jedem njenu hranu. Svaki dan provoditi u kući nije tako lako, ali proći će brzo. Vrijeme provodim igrajući „Soni“ po cio dan. To mi je glavna zanimacija, uz neke igrice na telefonu, pored dva sata treninga to je nešto što radim”, istakao je Nikola Krstović.