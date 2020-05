Kutinjo se nije snašao u Barseloni zbog Lionela Mesija

Holandski trener Ronald de Bur smatra da se Filipe Kutinjo nije dokazao u Barseloni zbog Lionela Mesija.

Čovjek za kojeg je klub sa “Nou Kampa” platio 160 miliona eura Liverpulu prije dvije godine, trenutno je na pozajmici u Bajernu.

“Kutinjo je igrač koji je bio zadužen za sve akcije Liverpula. U Barseloni je to drugačije jer tu ulogu ima Mesi. To je mašina koja odlično funkcioniše, ali se Kutinjo u to nije uklopio. Navikao je da lopta ide najviše ka njemu, ali zbog Mesija to u Barsi nije moguće. On je najbolje igrao u periodu dok je Mesi bio povrijeđen. Kutinjo je sjajan igrač, ali jednostavno ne uklapa se u igru Barselone i to je jedini problem”, rekao je Ronald de Bur.

Na kraju sezone će Kutinjo da se vrati u Barselonu, a tada će se znati da li u klubu računaju na njega u sljedećoj sezoni.