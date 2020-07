Lacio izgubio od Lećea, Juventusu otvoren put do novog Skudeta

Fudbaleri Lacija po svemu sudeći neće pomrsiti račune Juventusu u borbi za Skudeto.

Nakon poraza od Milana prije tri dana, izabranici Simonea Inzagija upisali su novi neuspjeh pa Juve ima šansu da stekne velikih +10 na vrhu tabele.

Lacio je večeras izgubio od Lećea 2:1, iako je od 5. minuta imao prednost zahvaljujući golu Kaiseda.

Ipak, Leće je uspio da okrene rezultat i upište značajne bodove u borbi za opstanak.

Trijumf domaćima donijeli su Babakar u 30. i Lućoni u 47. minutu.

U finišu prvog poluvremena napadač Lećea Mankosu nije iskoristio kazneni udarac.

Meč je obilježio i detalj iz sudijske nadoknade, kada je Patrik ujeo za ruku Donatija i tom prilikom dobio crveni karton.

Patric takes a bite out of Donati. Luis Suarez would be proud. #LecceLazio pic.twitter.com/cAZIiIVpil

— Peter Alegi (@futbolprof) July 7, 2020