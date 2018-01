Lacio razbio Kjevo, dva gola SMS-a, asistencija Marušića

Fudbaleri Lacija ubjedljivo su savladali Kjevo 5:1 u 21. kolu Serije A.

Još jednu odličnu partiju pružio je Sergej Milinković Savić, koji je bio dvostruki strijelac za “nebesko-plave”. Priliku je dobio i naš Adam Marušić, a za povjerenje se treneru Inzagiju zahvalio asistencijom Luisu Albertu kod prvog pogotka Lacija, koji se probio na treće mjesto tabele Serije A.

GOOOOAAAAALLLLL!! Milinkovic-Savic gives Lazio their 2nd lead as goals flow early in this tie, inch perfect strike. 2-1 | 32' #LazioChievopic.twitter.com/S7HCuqWgK4

— SerieAchannel (@SerieAchannel) January 21, 2018