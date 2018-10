Lampard namučio Čelsi, pobjede upisali Totenhem i Arsenal

Čelsi, Arsenal i Totenhem plasirali su se u četvrtfinale Liga kupa.

Frank Lampard je žestoko namučio bivši klub na “Stamford bridžu”, ali je domaći tim ipak slavio sa 3:2.

It was a close one but quarter-finals here we come! 🙌#CFCvDerby pic.twitter.com/acay9NzNUA

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 31, 2018