Let “Hrabrih sokola” kroz Ligu Evrope

Crnogorski reprezentativci bili su uspješni u večerašnjim mečevima Lige Evrope i opet su potvrdili pravu formu.

Mirko Ivanić imao je najteži posao, pošto je njegov Bate dočekao Arsenal. Londonski tim je slavio 4:2, ali je Ivanić uspio da postigne pogodak. Time je nastavio seriju pogodaka pošto je u posljednje vrijeme često strijelac u domaćem šampionatu.

Adam Marušić je dobio šansu u Laciju nakon nekoliko povreda igrača koji su mu konkurencija za poziciju i odlučio je da pokaže da vrijedi. Nakon fenomenalne predstave za vikend u prvenstvu, Marušić je u Ligi Evrope namjestio vodeći gol za njegov tim.

Crvena Zvezda je napravila veliki posao na gostovanju Kelnu. Minimalnom pobjedom sebi je praktično omogućila da na domaćem terenu igra za evropsko proljeće. Sve je za crveno-bijele mnogo lakše, otkad je Filip Stojković u briljantnoj formi. Naš reprezentativni bek opet je odradio odličan posao po svojoj strani.

Partizan je ispustio veliku prednost od 2:0 protiv Dinamo Kijeva, pa je na raju izgubio meč. Marko Janković je igrao do 79. minuta kada je zamijenjen. Rijeka Marka Vešovića ostala je na korak do velikog izenađenje pošto je u sudijskoj nadoknadi ispustila bod protiv Milana 3:2. Vešović (igrao cijeli meč) i drugovi su se vratili nakon prednosti domaćina od 2:0, ali to nije nagrađeno…

Nikola Vukčević je odigrao cijeli meč za Bragu koja je slavila u meču sa Basaksehirom 2:1. Stefan Mugoša je bio 70 minuta u igri u dresu Šerifa iz Tiraspolja, ali nije mogao do gola protiv Kopenhagena.