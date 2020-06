Levandovski po peti put najbolji strijelac Bundeslige

Napadač Bajerna Robert Levandovski peti put u karijeri bundesligašku sezonu okončao je kao najbolji strijelac takmičenja.

Poljak je u novoj šampionskoj kampanji Bavaraca upisao 34 pogotka.

2013/14: 20 goals

2015/16: 30 goals

2017/18: 29 goals

2018/19: 22 goals

2019/20: 34 goals

Robert Lewandowski is the Bundesliga's top scorer for the fifth time 🥇🥇🥇🥇🥇 pic.twitter.com/OwEeeqpNrv

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 27, 2020