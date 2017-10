Lider želi nastavak serije pobjeda

Fudbaleri Sutjeske ne mijenjaju raspoloženje, neće mijenjati tim, a ni taktiku na gostovanju Iskri. Žele pobjedu i da što prije postignu gol. To je recept koji ih je doveo na čelo tabele i koji ih održava na liderskoj poziciji, kao jedinu ekipu koja ove sezone nije osjetila gorčinu poraza.

Znaju izabranici Nikole Rakojevića da su Danilovgrađani nezgodan rival, da su i ove sezone uspijevali da zaustave favorite. Lani su i na sopstvenoj koži osjetili njihovu borbenost u finišu šampionata, kada je u igri bila čak i titula. Najmlađi standardni prvotimac Nikšićana, Marko Vučić, Iskru ne doživljava kao lakog rivala, ali se nada pobjedi svog tima.

“Nema lakih protivnika, za ovo gostovanje smo se spremali kao da igramo protiv Budućnosti, Mladosti ili nekog drugog tima. Od početka prvenstvene trke nastupamo s istim ciljem, a to donosi rezultat. Ne interesuju nas ishodi ostalih mečeva, još je rano gledati raspored na tabeli, ali prija nam što smo prvi. Mi smo ekipa koja je postigla najviše golova i čija se mreža tresla svega četiri puta, a to nas i obavezuje. Naši protivnici su sad svi dodatno motivisani, jer igraju protiv najuspješnijeg, a to znači i da će nam iz utakmice u utakmicu biti sve teže, ali spremni smo na takav izazov. U početku smo imali lošu realizciju, međutim, u posljednjih nekoliko kola znatno smo napredovali. Vjerujem da ćemo biti raspoloženi u Danilovgradu, iako tri boda donosi i minimalna pobjeda”, kazao je prvotimac Sutjeske.

Duel na stadionu “Braće Velašević” počeće u 12.30.