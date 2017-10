“Lisice” otpustile trenera

Uprava Lestera odlučila je da otpusti trenera Krega Šekspira poslije loših rezultata na startu sezone.

Remi pred svojim navijačima sa VBA 1:1 bio je po ocjeni čelnika loš rezultat, pa su odlučili da se zahvale na saradnji dosadašnjem šefu stručnog štaba.

Craig Shakespeare sacked by Leicester City after just four months in permanent charge https://t.co/Pj1vdAyO6Y

— MailOnline Sport (@MailSport) October 17, 2017