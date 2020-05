Liverpul zaključuje posao sa Vernerom

Timo Verner će već u nekoliko narednih dana potpisati za Liverpul.

Italijanski novinar Nikolo Skira tvrdi da će uskoro biti ozvaničen dogovor dvije strane.

“Timo želi isključivo u Liverpul. Želi novo iskustvo u karijeri i redse vidi kao izvanrednu opciju za sebe. Klub sa Enfilda radi na transferu i pokušaće da sve završi u narednim danima,” napisao je Skira na Tviteru.

Verner će dobiti petogodišnji ugovor i mogućnost za to vrijeme da zaradi 50 miliona eura.

Only always #Liverpool for Timo #Werner. He wants a new experience and Premier League remains his first choice. Advanced talks with Jurgen #Klopp. #Reds are working to finalize the deal in the next days. #transfers #LFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2020