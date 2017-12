Lućo Gonzales pokušao da ubije svoju ženu?

Bivši fudbalski reprezentativac Argentine Lućo Gonzales nalazi se pod policijskom istragom zbog pokušaja ubistva svoje supruge.

Andrea da Silva Markes Gonzales je u javnost iznijela sve detalje.

“Uhvatio me za vrat, odgurao me do ivice balkona i zvao djecu da me vide kako padam. Ljudi koji rade kod nas, kao posluga, su u tom momentu zvali policiju, ali me je on bacio sa balkona. Srećom, pala sam u malo dvorište, gdje se djeca igraju sa psima, tako da sam preživjela. On je nastavio da viče – ‘ubiću te, ubiću te”, ispričala je Andrea.

Policija je Gonzalesu, po kratkom postupku, za sada zabranila prilazak ženi na 500 metara i viđanje djece u trajanju od 90 dana.

Gonzales se afirmisao kao igrač Porta, a nastupao je i za Olimpik Marsej. Trenutno je član brazilskog Atletiko Paranensea.

Za “gaučose” je odigrao 45 mečeva i dao šest golova.

