Lukaku: Ibra na nivou Ronalda

Fudbaler Intera Romelu Lukaku kaže da je Zlatan Ibrahimović na nivou Kristijana Ronalda kada je u pitanju radna etika.

Lukaku i Ibrahimović bili su saigrači u Mančester junajtedu, a predstojećeg vikenda biće na suprotnim stranama u derbiju Dela Madonina.

Belgijanac od ljetos brani boje Intera, dok je Zlatan prije nekoliko sedmica pojačao Milan.

“Ibra je šampion, mnogo ga poštujem. U Mančesteru sam mogao da treniram svakog dana sa njim i to je bilo nešto najljepše za mene. Biće lijepo igrati protiv njega, on je veliki šampion i profesionalac. Za mene je potpuno normalno što on može tako da igra sa 38 godina. Mnogo radi, uvijek mi je davao savjete kad smo igrali zajedno. On je na istom nivou kao Ronaldo“, naglasio je Lukaku, koji je od dolaska u Inter postigao 16 golova na 22 utakmice.

Susret između Intera i Milana igra se u nedjelju od 20.45.