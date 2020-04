Majka Pepa Gvardiole preminula od koronavirusa

Dolores Sala Kario, majka Pepa Gvardiole preminula je u 82. godini.

Dolores je bolova nakon što je zaražena virusom Covid19.

“Sa velikom tugom vas obavještavamo da je preminula majka Pepa Gvardiole, Dolores Sala Kario, koja je bila zaražena koronavirusom. Imala je 82 godine”, navodi se u saopštenju Mančester Sitija.

“Svi iz kluba šalju najiskrenije saučešće Pepu Gvardioli, njegovoj porodici i svim njegovim prijateljima”.

Gvardiolina mama je živjela u Barseloni.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020