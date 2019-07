Maldini završio transfer fudbalera Reala

Doskorašnji fudbaler Reala Teo Ernandez, karijeru će nastaviti u Milanu, prenose italijanski mediji.

Danima je Paolo Maldini pokušavao da kompletira transfer mladog defanzivca i na kraju je uspio.

BREAKING: Theo Hernandez has officially joined #ACMilan in a permanent deal, as his contract was registered with the Lega #SerieA #RealMadrid pic.twitter.com/pkiRJMVPon

