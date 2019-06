Mata još najmanje dvije godine na Old Trafordu

Huan Mata potpisao je novi ugovor sa Mančester junajtedom.

Klub sa “Old Traforda” potvrdio je da je sa španskim internacionalcem produžio saradnju do juna 2021. godine, uz mogućnost da bude nastavljena za još 12 mjeseci.

BREAKING: Manchester United have confirmed that Juan Mata has signed a new contract with the club.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 19, 2019