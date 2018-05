Mesi: Bilo bi užasno vidjeti Nejmara u Realu, treba mi trofej s reprezentacijom

Lionel Mesi smatra da bi dolazak Nejmara u redove Real Madrida bio težak udarac za pristalice Barselone.

Mesi i Nejmar su do juna prošle godine dijelili svlačionicu na Nou Kampu, a onda je Brazilac odlučio da pojača Pari Sen Žermen.

Svjetski mediji već mjesecima pišu o Nejmarovom povratku na Pirineje i to u tabor vječitog rivala.

“Bilo bi užasno vidjeti ga u Realu, zbog svega što je značio Barseloni. Zbog načina na koji je otišao, zbog svih titula koje je osvojio, Lige šampiona, titula, pobejda nad Realom… Bio bi to veliki udarac za navijače. Na fudbalskom nivou jasno mi je da bi Real bio ozbiljno jak s Nejmarom u timu”, rekao je Mesi u opširnom intervjuu za argentinsku televizijsku stanicu “TyC Sport”.

Mesi je govorio i o predstojećem Mundijalu…

“Za nas bi dobar rezultat bio plasman među četiri najbolja tima na turniru. Vjerujem da možemo da dođemo do tog cilja i ispišemo istoriju. Najteži rival biće Španija, zbog kvaliteta igrača i načina na koji igraju. Potom Brazil i Njemačka, koji su uvijek u završnicama velikih takmičenja. Francuska ima strašne igrače“, istakao je najbolji strijelac Primere.

Ofanzivca Barselone mnogi fudbalski zaljubljenici doživaljavaju najboljim u istoriji ove igre. Mesi je skroman po tom pitanju.

“Ne interesuje me da budem najbolji u istoriji, nikada nisam ni razmišljao. Ni da budem prvi, drugi, treći ili četvrti… Svaku novu godinu započinjem sa ciljem da unaprijedim sebe, da osvojim sve, da ostavim cijelog sebe na terenu u svakoj utakmici, da pružim maksimum i pomognem saigračima. Ne igram fudbal da bih bio najbolji u istoriji, već da u svakoj narednoj godini budem bolji nego u prethodnoj. Da stalno pobjeđujem. Što više titula osvojiš – to je bolje. Sada moram da osvojim trofej sa reprezentacijom, jer mi to jedino nedostaje“, zaključio je Mesi.

L.Đ.