Mesi je kriv što Kutinjo nije uspio u Barseloni

Iako je stigao kao veliko pojačanje, Filipe Kutinjo nije ostavio trag u Barseloni – po mišljenju nekadašnjeg igrača katalonskog giganta Ronalda de Bura za prosječne partije brazilskog reprezentativca kriv je prvenstveno Lionel Mesi.

“Kutinjo je igrač koji je bio zadužen za sve akcije Liverpula. U Barseloni je to drugačije, jer tu ulogu ima Mesi. Vidite da je to mašina koja odlično funkcioniše, ali se Kutinjo u to nije uklopio. Navikao je da lopta ide najviše ka njemu, međutim zbog Mesija u Barsi to nije moguće. On je najbolje igrao u vremenu dok je Mesi bio povrijeđen. Kutinjo je sjajan igrač, ali jednostavno ne uklapa se u igru Katalonaca i to je jedini problem”, rekao je De Bur.

Kutinjo aktuelnu sezonu provodi u Minhenu braneći boje Bajerna kao pozajmljeni igrač Barse. Na 22 utakmice u Bundesligi postigao je osam golova.

Prvenstvo Njemačke nastavlja se 16. maja, a Bavarci su lideri sa četiri boda više od Borusije Dortmund.