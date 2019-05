Mesi može da igra do 45. godine

Predsjednik Barselone Đosep Maria Bartomeu kaže da će Lionel Mesi završiti karijeru u tom klubu, kao i da se ne nazire dan kada će Argentinac završiti igračku karijeru.

Bartomeu je bio oduševljen partijom najveće zvijede u susretu sa Liverpulom (3:0), u kome je Mesi potpisao dva gola.

“Ostaće on sa nama. On je čovjek ovog kluba. Uvijek pričam o Peleu koji je cijelog života bio sa Santosom. Leo pripada svijetu fudbala, ali je cijelog života u Barsi. On je čovjek za jedan klub i nikada neće otići. Prestaće da igra fudbal, ali će uvijek biti sa nama”, rekao je Bartomeu.

Mesi će u junu napuniti 32 godine.

“Možda bude igrao do 45. godine ko zna? Znamo da će igrati još tri, četiri ili pet sezona, ne znamo tačno ali može da igra koliko god želi. Spremni smo. Imamo igrače poput Dembelea, Langlea, Artura, oni će biti tu da grade tim kada Mesi prestane da igra. Ne mislim da je blizu dan kada on neće biti u timu. Svim igračima koji treniraju sa njim kažemo da iskoriste maksimalno svaki minut”, zaključio je Bartomeu.

Mesi je pod ugovorom sa Barsom do ljeta 2021. godine.