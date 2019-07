Lionel Mesi nije se najbolje proveo na jednoj zabavi na Ibici.

Kako prenose španski mediji Mesija je napao muškarac na jednoj zabavi.

Prvo je došlo do vrijeđanja, a onda je pokušao čak i fizički da napadne igrača Barselone.

Mesi je ubrzo napustio klub bez povreda.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7

— mx (@LeooMessi10i) July 28, 2019