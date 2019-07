Mesi, Ronaldo ili neko iz Liverpula

Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi boriće se za još jednu individualnu nagradu.

Legendarni dvojac je na skraćenom spisku kandidata za najboljeg igrača svijeta u izboru FIFA. Djeluje da bi ih mogao ugroziti samo neko od igrača Liverpula, a na skrećnom spisku su Sadio Mane, Mohamed Salah i Virdžil van Dajk.

Tu su još De Jong, De Liht, Azar, Kejn, Mbape…

OFFICIAL: FIFA have released the ten nominees for the Best Men's Player.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇳🇱 Frenkie de Jong

🇳🇱 Matthijs de Ligt

🇧🇪 Eden Hazard

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

🇸🇳 Sadio Mane

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi

🇪🇬 Mohamed Salah

🇳🇱 Virgil van Dijk

— Squawka News (@SquawkaNews) July 31, 2019