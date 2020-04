Mesi u epizodi fake news: Ne ide iz Barse i nije platio kauciju za Ronaldinja

Fudbaler Barselone Lionel Mesi demantovao je pisanja svjetskih medija da bi karijeru mogao da nastavi u Interu, kao i da je platio kauciju za Ronaldinjov izlazak iz paragvajskog zatvora.

Mesi je na Instragamu zakačio objavu „TNT Sportsa” i označio da su obje informacije lažne i pritom dopisao:

“Ono što su rekli na ovom istom mediju prije nekoliko sedmica za Njuels je takođe bilo netačno. Hvala bogu pa mu niko ne vjeruje”.

Leo Messi himself, just to be clear. Fake news. He’s going to stay at Barcelona. Never in doubt. 🔴🔵 #FCB pic.twitter.com/J9qflJT1DM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2020