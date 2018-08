Mesi za Barsin jubilej i pobjedu

Barselona je pobijedila Alaves 3:0 u prvom kolu Primere.

Katalonci su se dobro ispromašivali, ali su sa jednim momentom magije Lionela Mesija otvorili Alaves, a onda je sve bilo mnogo lakše.

Argentinski fudbaler je u 64. minutu iz slobodnog udarca provukao loptu ispod živog zida i pogodio je za 1:0. Bio je to 6000. gol za Barsu u Primeri.

⚽ GOAL 6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ in @LaLigaEN: Keep them coming! 💪

🔵🔴#BarçaAlavés pic.twitter.com/gjB9uy3L7B

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2018