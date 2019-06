Miha otkrio zašto nije preuzeo Romu

Siniša Mihajlović je bio blizu da postane trener Rome.

Srpski stručnjak je po završetku sezone u Bolonji bio na meti rimskog tima, međutim do dogovora nije došlo.

Nakon toga je produžio saradnju sa Bolonjom.

“Istina je, bili smo vrlo blizu dogovora. Ipak, shvatio sam da nisu bili spremni za mene. Bilo mi je jasno da bih sam vodio bitke, pa sam nastavio dalje. U takvim situacijama nikada ne možete da pobijedite. Zahvalio sam se na interesovanju”, poručio je Miha.

On je bio igrač Lacija, ali kaže da od njih nikada nije dobio ponudu.

“Lacio me nikada nije zvao. To je čudno. Radim kao trener 10, 12 godina, vodio sam nekoliko italijanskih klubova, ali me Lacio nikada nije kontaktirao. Čudno je jer me je prije pet godina zvao i Juventus, onda i Napoli. Svi me cijene sem Lacija? To je razočaravajuće”, kazao je Mihajlović