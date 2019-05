Mihajlovića vrijeđao policajac, a ne navijač

Sinišu Mihajlovića nije uoči finalnog meča Kupa Italije između Lacija i Atalante vrijeđao navijač Rimljana, već policajac.

Mediji su prethodno prenijeli informaciju da je jedan navijač Lacija nazvao srpskog stručnjaka ciganinom.

“Uvrijedio me policajac. Već je sramota što se sa tribina tokom utakmice čuju povici “cigani”. Nikada nisam čuo da je spiker zamolio da prestanu sa takvim skandiranjem, ali to neću da prihvatim od jednog policajca u unformi. On treba da sprovodi red, a ne da napada i vrijeđa. Zato sam reagovao”, rekao je Mihajlović, a prenosi “Gazeta delo sport”.

Kako godine prolaze, Mihajloviću uvrede sve teže padaju.

“Kako starim postao sam pažljiviji i osjetljiviji. Umoran sam od ovakvih stavova, uvreda, potrebno je malo poštovanja. I onda kada se opet dese uvrede postajem onaj instiktivni dečko iz mladosti želim da se suočim sa nekim lice u lice”, istakao je Mihajlović.