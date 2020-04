Milačić: Ne skitaj, savij se kući

Iskusni fudbalski stručnjak, Brano Milačić, iz svog doma poručuje da se mjere za prevenciju koronavirusa moraju poštovati, te da ne razumije one koji rade suprotno.

“Ovo zlo što je uzbudilo čitav svijet ostavlja traga i na meni. Međutim ja imam jednu izreku koje se držim, a to je ‘šta god da dođe ja sam mu naredan’. Na kraju koja je alternativa? Da šetam, da ne poštujem mjere, da nekog zarazim ili da mene neko zarazi, da se ovi mlađi spasu, a ja da umrem? Neka hvala”, kazao je Milačić za Novu M.

Trener koji je iza sebe ostavio neizbrisiv trag u crnogorkom fudbalu mišljenja je da sport nikada u istoriji nije bio ovako pogođen ali i da je zdravlje ljudi najvažnije.

“Sport je itekako pogođen u ovoj situaciji kao i sve u društvu. Dešava se ono što se nikada nije desilo u sportu, a to je da su igrači van trenažnog i takmičarskog procesa više od mjesec dana, a biće i duže. Ali mora se i to, životi su najvažniji”, istakao je Milačić.

Bivši trener Budućnosti, Mogrena i Lovćena kaže da postoji više scenarija kako bi se domaće prvenstvo privelo kraju, ali da bi bilo pravdeno da se nađe kompromis kako ne bi bilo oštećenih.

“Treba naći neki kompromis. Pod tim mislim da niko iz lige ne ispadne. Da ako se prvenstvo nastavi da to bude pod oštrim mjerama u cilju sprečavanja korona virusa i da klubovi to ispoštuju. Takođe, prvenstvo bi trebalo da se odvija tako reći u netakmičarskom duhu, a to bi bila šansa da se na terenu pojavi veći broj mladih fudbalera”.

Do prekida prvenstva Budućnost je bila lider tabele sa devet bodova prednosti u odnosu na Sutjesku. “Plavi” su pod novom upravom najavili dugogodišnju dominaciju, a za sada su na dobrom putu.

“Budućnost je ove sezone dominirala. Pokazalo se jedno pravilo da klub koji se finansijski i organizaciono osposobi da odmah postaje lider. Tako je prošle godine to bila Sutjeska, ove godine Budućnost. Osvajanje prvenstva svakako je uspjeh, ali ja mislim da bi onaj pravi bio ukoliko bi u nekom narednom periodu osvajali titule, ali sa više mladih i domaćih igrača. Naravno to je proces i za to treba vremena”.

Za kraj popularni “ser Brano” je imao poruku za sve one koji se ne pridržavaju zaštitnih mjera.

“Ja ljude koji šetaju gradom i pored zabrane doživljavam kao ljude koji imaju ubilački mentalitet. Njima, ali i svim drugima poručio bih nešto što sam od svoje pokojne majke dosta puta čuo u svojoj mladosti. Ne skitaj, savij se kući!”, istakao je Milačić.