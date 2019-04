Milan pao u Torinu, bikovi žele u Ligu šampiona

Torino živi san zvani Liga šampiona – “bikovi” su na svom terenu pobijedili Milan 2:0 i došli na diobu petog mjesta sa samo dva boda manje od četvrtoplasirane Rome.

#Torino 2-0 #ACMilan

Granata leapfrog the Rossoneri, who could be in seventh place by tomorrow night Liveblog https://t.co/McYekCQ9ku #TorinoMilan #SerieA pic.twitter.com/octebApOra

— footballitalia (@footballitalia) April 28, 2019