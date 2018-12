Milan se obrukao u Pireju

Fudbaleri Milana ispali su iz Lige Evrope.

Italijanski klub je poražen na gostovanju Olimpijakosu 3:1 čime je grčki tim stigao do drugog mjesta u grupi.

Ogroman je to udarac za Đenara Gatuza i njegove izabranike pošto su mogli da izgube i sa golom razlike i da prođu dalje, međutim ni to im nije bilo dovoljno.

Svi golovi pali su u nastavku, Sise pa autogol Zapate donijeli su ogromno slavlje Olimpijakosu.

Zapata je međutim dao pogodak koji je goste vratio u život.

Presudan momenat meča viđen je u 81. minutu, kada je sudija dosudio penal za domaće, Abate se opravdano bunio, ali uzalud.

Fortunis je bio precizan za konačnih 3:1.

Zanimljiv je i način na koji je prošao Seltik. Škotski tim je poslije drame izgubio na svom terenu od Salcburga 2:1, ali je dobio neočekivan poklon. Rozenborg je osvojio prvi bod, odigrao je 1:1 sa Lajpcigom i izbacio njemački tim…

U nokaut fazu prošli su: Leverkuzen, Cirih, Salcburg, Seltik, Dinamo Zagreb, Fenerbahče, Betis, Olimpijakos, Zenit, Slavija, Arsenal, Sporting.

