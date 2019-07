Milan zainteresovan za srpskog reprezentativca

Čelnici Milana zainteresovani su za fudbalera Šalkea Matiju Nastasića.

Sportitalija prenosi da je na srpskog štopera pao izbor, nakon što im je preskup bio Dejan Lovren.

#ACMilan have approached #Schalke 04 for centre-back Matija Nastasic, as Dejan Lovren of Liverpool is too expensive, claim Sportitalia https://t.co/VBMGabjIb1 #LFC #S04 pic.twitter.com/2KpLz51ygA

— footballitalia (@footballitalia) July 3, 2019