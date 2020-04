Mislima sam u Nikšiću

Fudbala u Evropi u dogledno vrijeme neće biti. Optimizmu sklone prognoze, kazuju kako bi se na ovim prostorima fudbal mogao pojaviti u junu. Bivši fudbaler Sutjeske, reprezentativac Stefan Lončar vrijeme pandemije provodi u Puli. Stefan je početkom prošle godine prešao u redove hrvatskog prvoligaša Istre.

“Nevidljivi neprijatelj na putu je svima, ali raditi i živjeti se mora, makar i u nekim potpuno drugačijim okolnostima. Situacija je jedinstvena i teško je davati bilo kakve prognoze. Brojne opcije se razrađuju, nekoliko scenarija se pominje. Najveći problem je što niko ne može da predvidi koliko bi sadašnje stanje moglo potrajati. Trenutnu situaciju sa pandemijom smatram veoma zbrinjavajućom. Najteže mi pada odvojenost od porodice, sa kojom sam svakodnevno na vezi”, rekao je Lončar za Dan.

I Lončar u ovom trenutku može samo da čeka i trenira.

“Iz ove kože niko ne može. Radi se o višoj sili i moramo se nositi s time. Svi smo dobili individualne programe koje provodimo. Koliko god mi voljeli fudbal, u ovom trenutku je u igri nešto ipak mnogo važnije. Prevelika je cijena ako se toga ne držimo. Zdravlje i briga o ljudima oko nas je na prvom mjestu, a kada ćemo se vratiti na teren sada je manje bitno. Sve odluke donosene su iz preventivnih razloga. Šta mogu drugo da radim, nego da čekamo nove informacije”.

Bili ste među najboljim fudbalerim Istre u proljećnom dijelu sezone.

“Topao prijem na koji sam od prvog dana naišao u Istri, bio je dodatna odgovornost za mene. Opterećenje uvijek postoji, bilo gdje da igrate. Ako sam stigao do tih pozicija o kojima vi govorite, nije bilo preko noći i bilo je mnogo teško. Niko za sebe ne može da kaže za sebe da sve zna. Želja za usavršavanjem, za svakodnevnim poboljšanjem, težnja da obogatim nečim novim daju mi veliki motiv. Sve je to rad koji traje tokom svakog treninga. Uvijek sam sa kramponima čvrsto stajao na travi. I dalje sam onaj isti Stefan Lončar, svjestan da je preda mnom još mnogo ispita i životnih iskušenja. Lijepo je vidjeti svoje slike u novinama, na televizijskim ekranima. Prija to čovjeku, ali i obavezuje da nastaviš putem uspjeha. Znajući onu krilaticu, da je mnogo teže zadržati se na nekim visokim pozicijama, nego stići do njih, spremam se za naredna iskušenja maksimalno ozbiljno”, zaključio je Stefan Lončar.