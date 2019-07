Mitrović vjeran Fulamu

Sprski fudbaler Aleksandar Mitrović produžio je ugovor sa Fulamom na još pet godina.

Fulam je ispao iz Premijer lige, Mitrović imao dosta ponuda za promjenu sredine, ali je odlučio da ostane.

The Club is absolutely delighted to announce that Aleksandar Mitrović has committed his future to #FFC! #TheGreat 🔥🔥🔥

— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2019