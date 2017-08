Monte Karlo od sjutra centar fudbalskog svijeta

Zovu ga evropski Las Vegas, stjecište je bogataša, svjetskog džet seta, luksuza i raskoši. Domaćin je jedne od najpoznatijih trka Formule 1, gdje su u uskim ulicama preticanja praktično nemoguća, jednog od najjačih teniskih Mastersa, a sada je u znaku najljepše sporedne stvari na svijetu.

Monte Karlo najglamurozniji grad Starog kontinenta, na suncem okupanoj Azurnoj obali svake godine krajem avgusta transformiše se u mjesto koje živi za fudbal. Najčuvenija evropska knjaževina biće domaćin žrijeba za Ligu šampiona i Ligu Evrope, ali i sedmog izbora za igrača godine (UEFA Men’s Player of the year). Uz neke nove premijerne nagrade koju su za ovu priliku spremili UEFA i EMS (Evropski sportski mediji) jasno je da nas od sjutra (početak zakazan za 18h) čeka spektakl.

Mesi, Ronaldo ili Bufon

A u trenutku kada trofej za igrača godine, čuvena Srebrna statua, na prelijepoj sceni pisaće se istorija.

Može li Kristijano Ronaldo da odbrani trofej, ili će njegov vječiti rival Lionel Mesi treći put podići srebrnu statuu? Ili će pak italijanska legenda Đanluiđi Bufon kao prvi golman pobjednik postati besmrtan? Ko će biti novi knez od Monaka?



Kako je nastala nagrada

Nagrada za igrača godine (UEFA Men’s Player of the year) uručena je prvi put 2011. godine. Ideja o dodjeli nagrade rođena je na inicijativu bivšeg predsjednika UEfA, legendarnog Francuza Mišela Platinija koji je na ovaj način želio da oživi duh nekadašnjeg izbora za evropskog fudbalera godine (European Footballer of the Year award), koji bi bio pandam FIFA Zlatnoj lopti.

Nagrada je kreirana u partnerstvu sa najpriznatijim evropskim sportskim novinarima (Crnu Goru predstavlja urednik sportske redakcje Dnevnih novina Miloš Antić), koji direktno odlučuju o pobjedniku. Trofej se dodjeljuje najboljem igraču, bez obzira na njegovu nacionalnost bitno je samo da je u prethodnoj sezoni nosio dres nekog kluba sa Starog kontinenta.

Za igrače se glasa na osnovu njihovih igara u sezoni 2016/2017. u svim takmičenjima, klupskim i reprezentativnim, pod patronatom UEFA i FIFA.



Na koji način se glasa

* Svaki od 55 novinara (po jedan iz svake zemlje članice UEFA) putem elektronske pošte bio j e obavezan da do 4. avgusta u ponoć dostavi spisak pet najboljih fudbalera po svom izboru. Najbolji bi dobijao pet poena, drugi četiri, treći tri, četvrti dva i posljednji jedan poen. Jedini uslov je da igrač posljednju sezonu bude član neke evropske ekipe.

* Od ove godine glasaju i treneri učesnika prošlosezonske grupne faze Lige šampiona i Lige Evrope (ukupno 80). Jedino pravilo je da ne mogu da glasaju za igrača iz svog tima.

* UEFA je 15. avgusta objavila listu od tri igrača sa najviše glasova (Lionel Mesi, Kristijano Ronaldo i Đanluiđi Bufon) najboljem će nagrada biti dodijeljena na sjutrašnjoj ceremoniji u Grimaldi forumu u Monte Karlu uoči žrijeba za grupnu fazu Lige šampiona.

Noviteti

UEFA i ESM su od ove sezone u cilju dodatne popularizacije takmičenja, ali i kompletnog događaja u Monte Karlu premijerno pokrenuli i nove nagrade. Na ceremoniji u Grimaldi forumu biće uručena priznanja za najboljeg golmana (Bufon, Nojer ili Oblak), defanzivca (Ramos, Marselo ili Bonući), vezistu (Kros, Modrić ili Kazemiro) i napadača u Ligi šampiona (Mesi, Ronaldo ili Dibala), kao i za najboljeg fudbalera Lige Evrope (Ibrahimović, Pogba ili Mkhtarijan).

Članovi žirija (novinari i treneri) glasali su za po tri najbolja igrača u Ligi šampiona po pozicijama – najbolji bi dobio pet glasova, drugoplasirani tri, a treći jedan. Kada je u pitanju Liga Evrope glasalo se za tri najbolja igrača pet bodova za najboljeg, tri za drugog i bod za trećeg.



Glamurozni Grimaldi forum na samoj obali Monte Karla (slike iznutra tokom žrijeba za Ligu šampiona i spolja) tradicionalno je krajem avgusta domaćin zvaničnog početka nove evropske sezone. Žrijeb za LŠ i LE, uz nove pojedinačne nagrade UEFE i onu staru za igrača godine garancija su dvodnevnog spektakla u evropskom Las Vegasu.

Kada je UEFA odlučila da utakmicu Superkupa Evrope pomjeri sa stadiona Luj II mislilo se da će ceremonija u Grimaldi forumu izgubiti draž, ali ne, o svemu se razmišljalo i bez obzira što već petu godinu zaredom nema velike utakmice, fudbalske euforije ne nedostaje. Naprotiv.