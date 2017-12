Montela i zvanično na klupi Sevilje

Vinćenco Montela predstavljen je danas kao novi trener Sevilje.

Doskorašnji šef stručnog štaba Milana na klupi kluba iz Andaluzije naslijedio je Eduarda Beriza.

Vincenzo Montella said #SevillaFC is "the ideal club for me to express my ideas of football" https://t.co/kawmzwTPhR #ACMilan #LaLiga pic.twitter.com/l7X25wsOVS

— footballitalia (@footballitalia) December 30, 2017