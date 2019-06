Moreno evropsku titulu posvetio tragično stradalom prijatelju

Alberto Moreno u trenucima velikog slavlja nije zaboravio prijatelja i kako je napisao na majici brata Hosea Antonija Rejesa.

Bivši španski reprezentativac juče je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći i život izgubio u 35. godini.

👏 Alberto Moreno wins the Champions League and pays tribute to his former team-mate and friend Jose Antonio Reyes. #UCLfinal #LFC pic.twitter.com/DXBGcT5RUW

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) June 1, 2019