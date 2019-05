Murinjo: Na Enfildu se dešavaju fudbalska čuda, ali ovo je više od toga

Portugalski stručnjak Žoze Murinjo nije vjerovao da Liverpul može nadoknaditi minus protiv Barselone i izboriti finale Lige šampiona.

“Redsi” su sinoć režirali veliki preokret i trijumfom od 4:0 došli u situaciju da napadnu šesti evropski pehar.

“Ne kladim se na fudbal, ali da se kladim, ne bih ni cent stavio da će Liverpul proći do finala! Na Enfildu se dešavaju fudbalska čuda, ali ovo je više od toga”, rekao je Murinjo.

Bivši trener Porta, Real Madrida, Intera i Mančester junajteda, iznio je niz pohvala na račun kolege Jirgena Klopa.

“Mislim da je ovo danas sve bilo samo zbog Klopa. To je on, to je njegov karakter – nikad nema predaje, nikad se ne odustaje. Nije stvar u taktici ili filozofiji, već u srcu i duši i fantastičnoj empatiji koju je stvorio sa ovim igračima. Nadam se da će osvojiti Ligu šampiona. Mislim da je zaslužio. Radi fantastičan posao u klubu”, kazao je Murinjo.

Finale Lige šampiona na programu je 1. juna u Madridu, a rival Liverpula bića Ajaks ili Totenhem.