Murinjo odbio 65 miliona od Junajteda

Žoze Murinjo je odbio da potpiše novi ugovor sa Mančester Junajtedom koji je zaista impozantan.

Kako prenose engleski mediji Mančester je spremio za Murinja 65 miliona funti na pet godina, međutim Murinjo kaže da do dogovora nije došlo.

“Ne potpisujem novi petogodišnji ugovor, ali ni ne odlazim u PSŽ. Imam ugovor i to je to. Jedino što sam rekao i što nije bilo pogrešno tumačenje mojih riječi je da neću završiti karijeru u Mančester Junajtedu – i pitam vas kako je moguće u modernom fudbalu da menadžer traje 15 ili 20 godina”, kaže Murinjo.

On je na Old Traford stigao 2016. i ima još dvije godine ugovora. Pričalo se da će u Pari sen Žermen, međutim on je to demantovao iako ga oduševljava ono što je napravio sa timom PSŽ.