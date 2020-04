Murinjo održao trening u parku uprkos zabrani

Menadžer Totenhema Žoze Murinjo i trojica igrača ovog kluba prekršili su pravila ponašanja u izolaciji zbog treninga koji su odradili u parku, piše “Gardijan”.

Na fotografijama koje su objavili engleski mediji se može vidjeti kako Portugalac nadgleda rad Tangija Ndombelea, dok Rajan Sesenjon i Davison Sančez trče jedan do drugog, tako prekršivši zahtjev socijalnog distanciranja.

#thfc manager José Mourinho is adamant social distancing was respected during his training session with Tanguy Ndombele on Hadley Common. | @Guardian_Sport pic.twitter.com/5lM015B9Fh

— Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) April 7, 2020