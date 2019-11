Murinjo pobjedom oživio nade navijača Totenhema

Žoze Murinjo se na sjajan način vratio trenerskom poslu – na debiju na klupi Totenhema, njegov tim je pobijedio na terenu Vest Hema 3:2, u 13. kolu Premijer lige.

“Pijevci” su odigrali odličan meč u napadu, a sve je odlučeno za 13 minuta.

REPORT: Son Heung-min scores first goal of Jose Mourinho's era before Lucas Moura and Harry Kane ensure Spurs claim rare away victory against West Ham https://t.co/qAVQxjA2PE

— MailOnline Sport (@MailSport) November 23, 2019