Murinjo potvrdio povratak Kejna: Hari je spreman, radio je sjajno na treninzima

Najveće pojačanje za Totenhem u nastavku sezone biće povratak Harija Kejna.

Menadžer “pijevaca” Žoze Murinjo potvrdio je da će engleski reprezentativac igrati sjutra od prvog minuta meča protiv Mančester junajteda.

Harry Kane will start for Tottenham against Manchester United on Friday night, live on Sky Sports

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 18, 2020