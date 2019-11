Murinjo se izvinio Dajeru i pohvalio sakupljača lopti

Žoze Murinjo imao je uspješan debi na klupi Totenhema i u Ligi šampiona, pošto su njegovi izabranici preokretom savladali Olimpijakos 4:2.

Portugalac je nakon meča pohvalio sakupljača lopti, dječaka koji je u 50. minutu omogućio Orijeu brzo izvođenje auta nakon kojeg je Moura asistirao Kejnu za izjednačujući pogodak.

“Volim inteligentne dječake koji su zaduženi za lopte kakav sam i ja bio. Bio sam briljantan u tome, a ovaj momak sada je takođe sjajan. Čita dobro igru, razumije je i napravio je važnu asistenciju. Nije on tu samo da gleda utakmicu, on živi igru i igra je dobro. Probao sam da ga pozovem u svlačionicu da proslavi sa nama ali je zbrisao”, rekao je Murinjo, koji se potom izvinio Eriku Dajeru zbog izmjene već u 30. minutu meča.

“Najteži momenat za mene je, ne kada je Olimpijakos davao golove, nego kada sam napravio tu izmjenu. Povrijedio sam igrača i sebe. Veoma je inteligentan momak koji shvata šta je tim. Nije bilo do njegovog nastupa već do onoga što treba timu. Osjetio sam da je jedan igrač u veznom redu dovoljan, trebao nam je drugi kreativni igrač koji bi igrao sa Alijem. Izvinio sam mu se, ali on zna da je to zbog tima. Eriksen nam je dao ono što je bilo potrebno”, zaključio je Murinjo.

Totenhem je sinoć osigurao osminu finala Lige šampiona, a u posljednjoj rundi grupne faze gostovaće minhenskom Bajernu.