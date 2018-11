Naingolan: Ne vraćam se u reprezentaciju

Fudbaler Intera Rađa Naingolan izjavio je da nema namjeru da se vrati u nacionalni tim svoje zemlje.

Selektor Belgije Roberto Martinez nije ga vodio na Svjetsko prvenstvo, što je bivšem igraču Rome teško palo.

“Rekao sam da ako ne idem na Svjetski kup da se povlačim. Ja sam čovjek koji stoji iza svojih riječi. Igram fudbal ovdke u Interu sa mnogo ljubavi. Ako bi promijenili trenera skutra i dalje bih rekao ne. Kada nešto odlučim ja ostajem u tome”, poručuje Naingolan i dodaje:

“Bio sam veoma razočaran jer sam igrao odlično na Evropskom prvenstvu i onda sam odbačen. U Belgiji ima igrača koji ne igraju za klub a igraju u reprezentaciji. Igrao sam 50 mečeva, a i dalje me ne zovu. Nisam zahtijevao da moram da igram, samo sam zaslužio da budem tu umjesto nekih drugih. Onda su počeli izgovori i svi su bili patetični. Zašto sam igrao za Romu 50 utakmica ako sam vodio isti život, oko čega su me kritikovali? Mislim da je loše što su govorili neke stvari, a da me prvo nisu pitali. Moraš da mi kažeš stvari u lice. Možemo da razgovaramo, rukujemo se i možeš da me ne zoveš sljedeći put ali ću imati više poštovanja prema tebi nego u ovom slučaju”, zaključio je Naingolan.