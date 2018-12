Najavljen dobar fudbal sa obje strane

Rudar je tokom jeseni napravio previše kikseva, ali pola toga biće zaboravljeno ukoliko danas pobijedi Budućnost.

Derbi pod Golubinjom u neku ruku je utakmica polusezone za Pljevljake ako osvoje sva tri boda mogu da zadrže priključak za konkurentima u borbi za Evropu, što je primarni cilj prvoligaša sa sjevera uoči odlaska na zimsku pauzu.

“Respektujemo Budućnost, ali mislim da smo u prednosti jer igramo na svom terenu. Naruku nam ide i činjenica da smo odmorniji. Ovo je za nas najvažnija utakmica u jesenjem dijelu prvenstva i uradićemo sve da pobijedimo velikog protivnika. Uvijek smo protiv Podgoričana pružali možda i najbolje partije, a to očekujem i u današnjem derbiju”, rekao je Marko Vuković, ofanzivac Pljevljaka.

Što može da presudi?

“Ovo je derbi koji može da odluči mnogo faktora. Sve zavisi u kojem smjeru će krenuti utakmica. Nadam se da će ključni detalji biti na našoj strani. Pod tim podrazumijevam i sreću koja nam je falila do sada”, odgovorio je Vuković.

Uvijek na pobjedu

Plasmanom u polufinale Kupa, Budućnost je skinula veliko opterećenje, ali za potpuni utisak potrebna je jesenja titula. Plavi lakše dišu uoči gostovanja u Pljevljima, gdje igraju prvu od posljednje tri utakmice u trci za lidersku poziciju na kraju polusezone.

“Prolaz među četiri najbolje ekipe u Kupu mnogo znači, prije svega i na polju samopouzdanja uoči završnih mečeva ove polusezone. Danas nam predstoji mnogo važna utakmica. Idemo na pobjedu koja bi bila najbolja moguća stvar pred derbi sa Sutjeskom naredne srijede pod Goricom”, rekao je trener Branko Brnović, koji nastavlja:

– Rudar je kvalitetan tim, sigurno zaslužuje bolje mjesto na tabeli. Znam da je za njih ovo jedan od najbitnijih duela i da će uraditi sve da slave na svom stadionu. Super motivisani protivnik za nas nije ništa novo. Sa tim moramo da se nosimo. Gledamo sebe i potrudićemo se da stignemo do pobjede”, ističe kormilar plavih. Velike serije Budućnosti znale su da se završe protiv Rudara. To je jedini klub u zemlji protiv kojeg Podgoričani imaju negativan međusobni skor. Plavi su posljednji put slavili pod Golubinjom 2013. godine, ali to nije nešto što interesuje Brnovića.