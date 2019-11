Napadnuti fudbaleri u Nigeriji, ima povrijeđenih

Pet igrača i vozač nigerijskog fudbalskog kluba Ifeanji povrijeđeni su, nakon što su ih napali pljačkaši maskirani u vojne uniforme.

Navodi se da su pucali na njihov autobos, dok su putovali na gostovanje Kano Pilarsima.

Our players and officials were attacked by armed robbers along Kabba junction near Lokoja this afternoon on their way to Kano to honour Sunday's @LMCNPFL #MD6 fixture against Jigawa Golden Stars. pic.twitter.com/reYdN2hWvA

— FC Ifeanyi Ubah (@FCIfeanyiUbah) November 29, 2019