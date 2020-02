Ne odustaju od Evrope

Fudbaleri OFK Titograd trenutno su u najjačem ritmu kadaje riječ o pripremama za proljećni dio prvenstva. Trener Zoran Govedarica okupio je “romantičare” prije tačno mjesec, a od tada “crveni” treniraju i podižu formu iz dana u dan.

Fudbaleri Titograda odigrali su do sada pet prijateljskih susreta, ostvarili dvije pobjede i dva remija i poraz.

Jedan od najkonstantnijih i u jesenjem dijelu šampionata i u pripremama za proljeće bio je Balša Banović. Mladi defanzivac predstavlja uzdanicu i najčvršći stub Titogradove odbrane, a sigurno je da će i u nastavku sezone biti važan šraf u timu Titograda.

“Pripreme teku odlično, prošli smo teži dio što se tiče trčanja i fizičke spreme, sad se više radi na taktici i ostalim finesama i spremni dočekujemo početak prvenstva”, rekao je na početku razgovora Banović. Ambicije su kaže da se podigne nivo igre i postave standardi koji se baziraju na kontinutitetu.

“O ambicijama kao što su Liga Evrope ne bih govorio. Naravno da to želimo, ali da bi to postigli moramo da se bavimo koracima kojima se dolazi do tog cilja. Moramo podići igru na veći nivo, nego što je to bio slučaj u prvom dijelu prvenstva. Moramo biti čvršći u svim djelovima igre i efikasniji u napadu. Ono što je prednost i što smatram kao temelj na kom možemo izgraditi ovo jeste atmosfera, koja je zaista odlična. Svi vrijedno radimo i treniramo odlično i to smo radili tokom jesenjeg prvenstva, a nastavili u ovim pripremama. Sav taj trud će se isplatiti”, siguran je Banović.

Titograd je šesti u prvenstvu, sa 10 bodova zaostatka u odnosu na treće plasiranu Iskru sa kom se sastaje 18. februara u 20. kolu Telekom 1.CFL, pa je jasno da “romantičare” čeka teška misija kako bi nastavili kontinuitet učestvovanja na međunarodnoj sceni.